SuperEnalotto nessun ‘6’ né ‘5+1’ | vinto un 5 cifra pazzesca

Ancora un concorso senza il colpo grosso al SuperEnalotto, ma con una vincita importante. Nell’estrazione di oggi, giovedì 9 ottobre, nessun “6” né “5+1”, ma è stato centrato un “5” da 165.580,63 euro, giocato online. Il jackpot per il prossimo concorso sale così a 62,4 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso è stata: 38, 49, 50, 54, 78, 82, Jolly 90, SuperStar 43. Al SuperEnalotto si può vincere con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+1. L’importo del premio varia in base al jackpot complessivo e alle quote. Indicativamente, con 2 numeri si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri intorno ai 300 euro, con 5 numeri circa 32mila euro, mentre con il 5+1 si superano i 620mila euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, nessun ‘6’ né ‘5+1’: vinto un “5”, cifra pazzesca

In questa notizia si parla di: superenalotto - nessun

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 30 agosto 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati tre 5 da 58mila euro

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 4 settembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 nè 5+, centrati tre 5 da 54mila euro

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 settembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

Superenalotto, estratta la combinazione vincente: nessun ‘6’ né ‘5+1’ - X Vai su X

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, sabato 4 ottobre, del Superenalotto. Centrati cinque '5' che vincono 37.940,08 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 60.900.000 di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, p - facebook.com Vai su Facebook

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 16 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1 - Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 16 settembre pubblicate da Sisal con i risultati dell'ultima estrazione: Punti 6: nessuna vincita Punti 5+1: nessuna vincita Punti 5: 6 vincite da ... Si legge su fanpage.it

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 settembre: nessun 6 o 5+1 - Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Secondo tg24.sky.it