Il weekend dell’ 11-12 ottobre vedrà il Mondiale Superbike 2025 impegnato nel suo penultimo round, che andrà in scena nell’autodromo dell’ Estoril, in Portogallo. Chiaramente, i riflettori sono puntati sulla sfida per la conquista del titolo fra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, separati da 36 punti in classifica generale quando ne restano 124 ancora a disposizione. Teoricamente, la partita è apertissima. All’atto pratico, il turco è padrone del proprio destino. Alla luce della superiorità di cui godono i duellanti per l’Iride, abbonati alla prima e seconda posizione, l’italiano non ha margine di manovra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Estoril 2025. Bulega pronto a lottare e… sperare. Razgatlioglu padrone del suo destino