Miglior film nella sezione Elements +6 di Giffoni, Super Charlie arriva in sala per divertire il pubblico più giovane con una storia ricca di colpi di scena. Dietero, anche valori importanti da non trascurare. Eroi si nasce o si diventa? I superpoteri si ereditano o acquisiscono? Quando si ha un personaggio molto giovane, addirittura neonato, come il protagonista di Super Charlie è una domanda che viene da porsi in modo naturale. Perché se è vero che lo spunto stesso del film ci illustra e spiega da dove arrivino i poteri del bambino, è ugualmente vero che la domanda posta in apertura resta. perché essere eroici è qualcosa che si ha, che nasce dentro di noi e viene coltivata dal contesto in cui cresciamo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Charlie, recensione: azione e colpi di scena per una storia che enfatizza il lavoro di squadra