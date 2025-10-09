Super Charlie recensione | azione e colpi di scena per una storia che enfatizza il lavoro di squadra
Miglior film nella sezione Elements +6 di Giffoni, Super Charlie arriva in sala per divertire il pubblico più giovane con una storia ricca di colpi di scena. Dietero, anche valori importanti da non trascurare. Eroi si nasce o si diventa? I superpoteri si ereditano o acquisiscono? Quando si ha un personaggio molto giovane, addirittura neonato, come il protagonista di Super Charlie è una domanda che viene da porsi in modo naturale. Perché se è vero che lo spunto stesso del film ci illustra e spiega da dove arrivino i poteri del bambino, è ugualmente vero che la domanda posta in apertura resta. perché essere eroici è qualcosa che si ha, che nasce dentro di noi e viene coltivata dal contesto in cui cresciamo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: super - charlie
Super Charlie, di Jon Holmberg - Super Charlie è un buddy movie per ragazzi capace, almeno per un po', di far andare di pari passo la sua morale e gli exploit da "genere" puro ... Riporta sentieriselvaggi.it
Super Charlie, un umoristico racconto animato che educa alla trasformazione della gelosia in complicità - Willy ha dieci anni, gli occhiali, una passione per i supereroi dei fumetti, un'aria da nerd che gli regala non pochi problemi con i bulli, e il sogno di diventare un giorno un poliziotto. Come scrive mymovies.it