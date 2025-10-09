Summit sulla Garisenda | Servono tempi più lunghi il Comune disposto a perdere i fondi Pnrr
Il sindaco Lepore: “Non bisogna avere fretta. Siamo pronti a mettere 1-2 milioni. L’obiettivo resta risolvere entro il 2028”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: summit - garisenda
La Garisenda si muove ancora: convocato un summit sul destino della torre storta di Bologna
Summit sulla Garisenda: “Servono tempi più lunghi, il Comune disposto a perdere i fondi Pnrr” - L’obiettivo resta risolvere entro il 2028” ... Lo riporta bologna.repubblica.it
La Garisenda si muove ancora: convocato un summit - «Assolutamente», precisa Raffaela Bruni, coordinatrice degli esperti impegnati nel restauro della Garisenda. bologna.repubblica.it scrive