Il mese della moda Primavera-estate 2026 si è appena concluso. In passerella, accanto alle silhouette più originali e talvolta decisamente eccentriche, hanno sfilato anche tanti capi «mettibili». Ebbene sì, persino in ufficio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sulle passerella solo vestiti «immettibili»? Non è vero: ecco 20 look per la «vita vera»