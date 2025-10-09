Sulemana Saelemaekers Kelly e Pellegrini | i protagonisti che non ti aspetti

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è chi, come l'attaccante dell'Atalanta era stato bruciato dal ricco calcio inglese. Chi, come il rossonero e lo juventino, aveva una grande fame di rivincita. E chi, come Lorenzo era finito ai margini. E invece, sono loro le grandi sorprese di questo inizio di stagione. Tutti tornati al centro del villaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

