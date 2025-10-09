Mercoledì 8 ottobre. Quella data scritta nero su bianco pesava. Il settantunenne sapeva che lo sfratto per morosità sarebbe stato esecutivo, stavolta. Pesava il debito per i canoni d’affitto non versati che secondo indiscrezioni superava 10mila euro. E pesava, con tutta probabilità, la prospettiva di dover lasciare casa. Di "far sapere" i suoi guai a familiari e amici. Tanti pensieri che si possono solo intuire e che verosimimente, mescolati insieme, lo hanno portato alla disperazione. A scrivere un biglietto d’addio: "Non ce la faccio più". E infine a gettarsi dal balcone, al sesto piano, prima ancora che l’ufficiale giudiziario varcasse la soglia dell’appartamento in via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suicidio durante lo sfratto. L’addio su un biglietto. Il dramma dell’ex custode: "Disperazione invisibile"