Suicidio durante lo sfratto L’addio su un biglietto Il dramma dell’ex custode | Disperazione invisibile
Mercoledì 8 ottobre. Quella data scritta nero su bianco pesava. Il settantunenne sapeva che lo sfratto per morosità sarebbe stato esecutivo, stavolta. Pesava il debito per i canoni d’affitto non versati che secondo indiscrezioni superava 10mila euro. E pesava, con tutta probabilità, la prospettiva di dover lasciare casa. Di "far sapere" i suoi guai a familiari e amici. Tanti pensieri che si possono solo intuire e che verosimimente, mescolati insieme, lo hanno portato alla disperazione. A scrivere un biglietto d’addio: "Non ce la faccio più". E infine a gettarsi dal balcone, al sesto piano, prima ancora che l’ufficiale giudiziario varcasse la soglia dell’appartamento in via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: suicidio - durante
Detenuto di 23 anni tenta il suicidio durante la visita del sottosegretario alla giustizia
Madonna confessa di aver pensato al suicidio durante la lotta con l’ex Guy Ritchie per la custodia del figlio Rocco
Suicidio a Sesto San Giovanni, 71enne si lancia dal balcone durante lo sfratto dopo aver lasciato un biglietto
Teleambiente. . La prima causa di morte dei giovanissimi tra i 14 e i 24 anni è il suicidio: è questo il dato allarmante riportato da Michela Marzano (@michelamarzano), filosofa e scrittrice italiana trapiantata in Francia, durante la presentazione del suo libro "Q - facebook.com Vai su Facebook
Suicida durante lo sfratto a Sesto San Giovanni: «La solidarietà è sparita» - X Vai su X
Suicidio durante lo sfratto. L’addio su un biglietto. Il dramma dell’ex custode: "Disperazione invisibile" - L’uomo, di 71 anni, si è lanciato dal sesto piano in via Puricelli Guerra. Segnala msn.com
Si lancia dal balcone durante uno sfratto: uomo muore suicida - Letterio Buonomo, 71 anni, originario di Messina, si è lanciato dal balcone del sesto piano del palazzo in cui viveva ment ... Scrive zoom24.it