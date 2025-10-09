Suicida durante lo sfratto a Sesto San Giovanni i servizi sociali | Aveva chiesto aiuto
Il 71enne, ex portinaio, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano nella sua abitazione a Sesto San Giovanni (Milano) proprio all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Un ex collega a Fanpage.it: "Dava sempre una mano a tutti. Sapevamo che soffriva di ludopatia ma mai avremmo immaginato un epilogo del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Suicida durante lo sfratto a Sesto San Giovanni, il volontario: “Abbandono dello stato sociale”
Suicida durante lo sfratto a Sesto San Giovanni, i servizi sociali: “Aveva chiesto aiuto” - Il 71enne, ex portinaio, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano nella sua abitazione a Sesto San Giovanni (Milano) proprio all'arrivo dell'ufficiale ... Lo riporta fanpage.it
SESTO SAN GIOVANNI: 71ENNE SI SUICIDA DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SFRATTO. L’UNIONE INQUILINI: “CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA” - Sesto San Giovanni: un 71enne, durante lo sfratto esecutivo, si è suicidato, lanciandosi dal sesto piano. Da radiondadurto.org