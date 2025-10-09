Sui misteri del lockdown chiederemo dati all' Iss Fratelli d' Italia si muove dopo i pezzi del Giornale

“Lockdown nazionale deciso sapendo che mezza Italia era senza contagi? La Commissione Covid acquisirà i dati dell’Istituto Superiore di Sanità” Le parole pronunciate in audizione dal professor Luca Richeldi, ex membro del Comitato tecnico scientifico, impongono una riflessione profonda e immediata. Dalle sue dichiarazioni emerge che il lockdown nazionale fu deciso pur sapendo che in metà del territorio italiano non si registravano contagi da Covid-19. Una misura estrema, imposta “dopo una riunione ristretta” e con “scarsa intelleggibilità anche da parte mia”, come ha ammesso lo stesso Richeldi davanti alla commissione Covid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

