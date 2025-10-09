Sui disservizi della linea Faentina intervenga la Regione Toscana
Sui problemi che stanno riguardando la linea ferroviaria Faentina è intervenuta ieri la vicesindaca di Brisighella e senatrice in quota Fratelli d’Italia Marta Farolfi, la quale già in precedenza aveva chiesto al sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone di interessarsi alla questione. "Dalla risposta data da Rfi e Trenitalia – ha scritto ieri Farolfi sui propri canali social –, si evince che tutti i disagi vengono minimizzati e ricondotti a sporadici casi". L’esponente di FdI inoltre puntualizza che "la linea Firenze-Faenza è una linea ferroviaria regionale. Mentre l’infrastruttura è gestita da Rfi che fa parte del Gruppo Ferrovie, il servizio è svolto da Trenitalia Regionale che per quanto riguarda il servizio dei treni regionali in Toscana è dipendente anche dalla Regione Toscana, perché la Regione è l’ente committente del servizio ferroviario in base ad un contratto di servizio stipulato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
