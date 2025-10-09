Su WhatsApp arriva la modalità incognito | ecco cos' è e come attivarla

Arriva un'importante novità sulla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp. Gli sviluppatori hanno infatti introdotto la funzione "incognito" per chi partecipa alle chat. Un modo per tutelare la privacy e impedire che i dati vengano tracciati. La funzione "incognito" è infatti stata messa a punto proprio per consentire l'interazione con Meta, senza però lasciare tracce di sorta. I messaggi condivisi con la chat non devono essere impiegati in altro modo, nemmeno se si tratta di incrementare o personalizzare il servizio. Il risultato di questo miglioramento è che le chat con Meta AI saranno realmente temporanee quando la funzione "incognito" è attiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

