Su Rai 3 torna Mediterraneo storico magazine targato Tgr Sicilia
Domenica 12 ottobre alle 11,30 su Rai 3 inizierà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale Mediterraneo che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”. Prima puntata dedicata al diritto all’istruzione negato a Gaza ad oltre 600mila minori. Il 95% delle scuole è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: torna - mediterraneo
Aurora Biosa torna sul palco del Festival Voci dal Mediterraneo a Pantelleria: “Sono cresciuta, vocalmente e come persona”
Sanfi torna sul palco del Festival Voci dal Mediterraneo 2025 con il brano inedito “12 novembre”
Il Mediterraneo e le sue meraviglie, da studiare e proteggere: l'Italia torna nel consiglio esecutivo della Ciesm
L’attesa è finita per gli amanti della parola e della cultura: torna a Gaeta l’XI Edizione (2025) del Festival internazionale di Poesia “Gaeta – Poesia – Mediterraneo”. Organizzato dall’Associazione “la stanza del poeta” e promosso dall’instancabile operatore cult - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, alla Fiera del Mediterraneo torna Sposa del Mediterraneo 2025: novità, sfilate ed esperienze immersive per i futuri sposi | http://Palermomania.it - X Vai su X
Su Rai 3 torna "Mediterraneo", storico magazine targato Tgr Sicilia - Domenica 12 ottobre alle 11,30 su Rai 3 inizierà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa” ... Lo riporta palermotoday.it
Farwest in onda su Rai3: dalla "centrale delle truffe" nel Mediterraneo a Via d`Amelio - Torna Farwest: il programma di Salvo Sottile in onda venerdì 3 ottobre su Rai3, alle 21. iltempo.it scrive