Stupro e omicidio della 15enne Stacy Payne | domani l’Indiana eseguirà la condanna a morte di Roy Lee Ward

Roy Lee Ward, 53 anni, sarà giustiziato domani in Indiana per lo stupro e l’omicidio della quindicenne Stacy Payne nel 2001: si tratterà della prima di otto esecuzioni previste negli Stati Uniti durante il mese di ottobre, distribuite in sette diversi stati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

