Stupro di Palermo giallo su un audio della vittima | Ero consenziente Pronta la riapertura del caso la ex legale | Non mi fido più di cosa mi ha detto
Uno dei casi di cronaca che più hanno scosso l’Italia negli ultimi anni, quello dello stupro di Palermo avvenuto tra il 6 e il 7 luglio 2023, potrebbe essere da rifare da zero. Tra le mani degli avvocati dei sette giovani imputati – di cui sei già con una condanna passata in giudicato con pene tra i 4 e i 9 anni – sarebbe infatti arrivata una « prova determinante per riscrivere l’intera storia». Si tratterebbe di un’audio in cui Asia Vitale, la vittima allora 19enne, confesserebbe di essere stata consenziente. Il fuorionda nel podcast. Parte tutto da un podcast, lo “ Sperone Podcast ”, a cui nelle scorse settimane la giovane ragazza ha partecipato. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: stupro - palermo
Palermo, due giovani tedeschi sventano tentato stupro a Palermo alla Vucciria
Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese»
Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani: “Guadagno 9mila euro al mese. Ecco come”
Ci sarebbe una nuova versione dello stupro di gruppo di due anni fa a Palermo, i legali dei 7 imputati pronti ad usarla per chiedere la revisione del processo - X Vai su X
Asia Vitale, la ragazza vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo nel luglio del 2023, è stata fermata martedì scorso dai carabinieri di Muggiò, in provincia di Monza Brianza, dopo la segnalazione di un passante che raccontava di una ragazza che - facebook.com Vai su Facebook
Stupro di gruppo a Palermo, la vittima denunciata per minacce all’ex. L’avvocata: «Non posso più assisterla» - Per questo è stata denunciata la vittima dello stupro di Palermo. meridionews.it scrive
Stupro del Foro Italico, colpo di scena: un audio “smentirebbe” la violenza - Un colpo di scena potrebbe riaprire il caso dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Lo riporta livesicilia.it