Stupro di Palermo giallo su un audio della vittima | Ero consenziente Pronta la riapertura del caso la ex legale | Non mi fido più di cosa mi ha detto

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei casi di cronaca che più hanno scosso l’Italia negli ultimi anni, quello dello stupro di Palermo avvenuto tra il 6 e il 7 luglio 2023, potrebbe essere da rifare da zero. Tra le mani degli avvocati dei sette giovani imputati – di cui sei già con una condanna passata in giudicato con pene tra i 4 e i 9 anni – sarebbe infatti arrivata una « prova determinante per riscrivere l’intera storia». Si tratterebbe di un’audio in cui Asia Vitale, la vittima allora 19enne, confesserebbe di essere stata consenziente.  Il fuorionda nel podcast. Parte tutto da un podcast, lo “ Sperone Podcast ”, a cui nelle scorse settimane la giovane ragazza ha partecipato. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stupro - palermo

Palermo, due giovani tedeschi sventano tentato stupro a Palermo alla Vucciria

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo apre un profilo OnlyFans: «Ho una predisposizione al sesso, gudagno 9mila euro in un mese»

Asia Vitale, la vittima dello stupro di Palermo a Cruciani: “Guadagno 9mila euro al mese. Ecco come”

stupro palermo giallo audioStupro di gruppo a Palermo, la vittima denunciata per minacce all’ex. L’avvocata: «Non posso più assisterla» - Per questo è stata denunciata la vittima dello stupro di Palermo. meridionews.it scrive

Stupro del Foro Italico, colpo di scena: un audio “smentirebbe” la violenza - Un colpo di scena potrebbe riaprire il caso dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Stupro Palermo Giallo Audio