Studenti occupano il liceo Berchet di Milano | Blocchiamo il luogo che viviamo più di tutti per Gaza e Flotilla

Gli studenti hanno occupato questa mattina, 9 ottobre, il liceo classico Berchet di Milano. Con un comunicato hanno spiegato di non avere "alcuna intenzione di creare un clima di conflittualità" e di averlo fatto contro il genocidio a Gaza e l'abbordaggio della Freedom Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: studenti - occupano

Global Sumud Flotilla, studenti occupano università

Sciopero per Gaza, studenti occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza

Sciopero per Gaza, a Roma studenti occupano l’università La Sapienza

NAPOLI. PROTESTE PRO PALESTINA, GLI STUDENTI OCCUPANO GLI ISTITUTI (SERVIZIO TG) - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, a Napoli gli studenti occupano anche l'ITC Armando Diaz - X Vai su X

Studenti occupano il liceo Berchet di Milano: “Blocchiamo il luogo che viviamo più di tutti per Gaza e Flotilla” - Con un comunicato hanno spiegato di non avere “alcuna intenzione di creare un clima di conflittualità” e di ... Da fanpage.it

Gaza, studenti occupano il liceo classico Berchet di Milano: l'intervista - Gli studenti del liceo classico Berchet di Milano hanno occupato l'istituto in segno di vicinanza al popolo palestinese e in segno ... Riporta stream24.ilsole24ore.com