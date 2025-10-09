Studenti occupano il liceo Berchet di Milano | Blocchiamo il luogo che viviamo più di tutti per Gaza e Flotilla
Gli studenti hanno occupato questa mattina, 9 ottobre, il liceo classico Berchet di Milano. Con un comunicato hanno spiegato di non avere "alcuna intenzione di creare un clima di conflittualità" e di averlo fatto contro il genocidio a Gaza e l'abbordaggio della Freedom Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: studenti - occupano
Global Sumud Flotilla, studenti occupano università
Sciopero per Gaza, studenti occupano la facoltà di Lettere alla Sapienza
Sciopero per Gaza, a Roma studenti occupano l’università La Sapienza
NAPOLI. PROTESTE PRO PALESTINA, GLI STUDENTI OCCUPANO GLI ISTITUTI (SERVIZIO TG) - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, a Napoli gli studenti occupano anche l'ITC Armando Diaz - X Vai su X
Studenti occupano il liceo Berchet di Milano: “Blocchiamo il luogo che viviamo più di tutti per Gaza e Flotilla” - Con un comunicato hanno spiegato di non avere “alcuna intenzione di creare un clima di conflittualità” e di ... Da fanpage.it
Gaza, studenti occupano il liceo classico Berchet di Milano: l'intervista - Gli studenti del liceo classico Berchet di Milano hanno occupato l'istituto in segno di vicinanza al popolo palestinese e in segno ... Riporta stream24.ilsole24ore.com