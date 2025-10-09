Studenti arrestati dopo gli scontri al corteo revocati i domiciliari | dovranno andare a scuola e fare terapia

Revocati i domiciliari ai due studenti del Carducci di 17 anni arrestati il 22 settembre per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza. Lo hanno deciso i giudici del Riesame del Tribunale per minorenni di Milano. I giovani erano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

