studentessa violentata in casa il vicino ammette tutte le sue colpe resta in carcere a torre del gallo

Resta in carcere a Torre del Gallo, dopo aver ammesso di aver violentato la vicina di casa 19enne, confessando le proprie responsabilità anche per un secondo episodio di violenza sessuale, nei confronti di una poliziotta che gli stava effettuando il tampone. Il 29enne, di nazionalità italiana e origini colombiane, nell’interrogatorio davanti al Gip che si è tenuto ieri mattina in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto scattato lunedì, "ha ammesso gli addebiti", come conferma l’avvocato Massimiliano Noscardi, difensore d’ufficio dell’arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha poi accolto la richiesta del pm disponendo la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

