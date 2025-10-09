Studentessa di 17 anni muore travolta da un’auto mentre va a scuola a Udine
Una giovane studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere l’autobus che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 6:30, nel comune di Precenicco, in provincia di Udine, a poca distanza dall’abitazione della ragazza. L’uomo alla guida del veicolo si è fermato per prestare soccorso. Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto sono giunti il personale di soccorso, i vigili del fuoco e l’eliambulanza, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: studentessa - anni
Kelly Doualla, il nuovo talento dell’atletica italiana: a 15 anni corre i 100 metri in 11?. A scuola è una studentessa modello. I docenti: “Esempio per i compagni”
Università d'Annunzio in lutto per la morte della studentessa Federica Pellegrino: aveva 25 anni
Lucera e Biccari piangono Federica, la studentessa universitaria morta a soli 25 anni
L'incidente alle 6.30 a Precenicco. Ad investire la studentessa un uomo di 35 anni alla guida di un Fiat Doblò. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Una studentessa di 17 anni, #AliceMorsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a #scuola a #Udine, dove frequentava il Liceo Artistico Sello L'inci - X Vai su X
Studentessa di 17 anni muore travolta da un’auto mentre va a scuola a Udine - Alice Morsanutto è stata travolta sulle strisce pedonali mentre raggiungeva l'autobus per la scuola. Scrive ilfattoquotidiano.it
Tragedia a Udine, investita fuori casa mentre va a scuola: muore una ragazza di 17 anni. Era sulle strisce pedonali - Tragedia a Udine: un a studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe ... Scrive affaritaliani.it