Studentessa di 17 anni muore travolta da un’auto mentre va a scuola a Udine

Una giovane studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere l’autobus che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 6:30, nel comune di Precenicco, in provincia di Udine, a poca distanza dall’abitazione della ragazza. L’uomo alla guida del veicolo si è fermato per prestare soccorso. Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto sono giunti il personale di soccorso, i vigili del fuoco e l’eliambulanza, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

