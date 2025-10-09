Studentessa 17enne investita e uccisa mentre raggiunge il bus per andare a scuola
Roma, 9 ottobre 2025 - Tragedia in provincia di Udine, una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza, alla della vettura c’era guida un giovane. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
