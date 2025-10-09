Studente tredicenne arrestato per aver interrogato un chatbot su come uccidere un compagno | l’episodio negli Usa riaccende il dibattito

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio avvenuto in una scuola media negli Stati Uniti ha portato all'arresto di un minore e riaperto la discussione su sicurezza e intelligenza artificiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

