Studente muore a diciassette anni Il dolore tra i banchi del Classico
Un dolore muto, che attraversa i corridoi, si posa sui banchi e stringe i cuori. È quello che da giorni si respira al Liceo Classico di Cento, dopo la tragica scomparsa di uno studente di appena 17 anni, residente a Mascarino di Castello d’Argile. Un malore improvviso, fulmineo, che non ha lasciato scampo, spegnendo una giovane vita nel pieno del suo cammino e del suo studio. Luca, così si chiamava il giovane, si è spento nella sera di giovedì ed era uno studente del quarto anno del Liceo Classico di Cento, un ragazzo come tanti, con gli occhi rivolti al futuro, i libri sotto braccio e una rete di amicizie costruita giorno dopo giorno tra le mura della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: studente - muore
Si tuffa nel lago e scompare. Muore studente di 21 anni, frequentava l’Università di Pisa
Si tuffa e annega nel lago Sinizzo, muore studente di 21 anni in Abruzzo. L’ipotesi di una congestione
Tragedia al lago: giovane studente tunisino muore in un attimo fatale
Cremona, studente di 14 anni si sente male e muore durante l'ora di ginnastica - facebook.com Vai su Facebook
Studente di 17 anni muore travolto da un'auto in sella alla sua bicicletta: violento scontro nella notte - Mattia Nicholas Liguori, 17 anni, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un'auto mentre andava ... Si legge su msn.com
Muore un rider, aveva solo 18 anni e andava a scuola - I compagni di classe gli hanno lasciato dei fiori sul banco per rendergli un ultimo omaggio. Riporta ilfattoquotidiano.it