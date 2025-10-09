studente muore a diciassette anni il dolore tra i banchi del classico

Un dolore muto, che attraversa i corridoi, si posa sui banchi e stringe i cuori. È quello che da giorni si respira al Liceo Classico di Cento, dopo la tragica scomparsa di uno studente di appena 17 anni, residente a Mascarino di Castello d’Argile. Un malore improvviso, fulmineo, che non ha lasciato scampo, spegnendo una giovane vita nel pieno del suo cammino e del suo studio. Luca, così si chiamava il giovane, si è spento nella sera di giovedì ed era uno studente del quarto anno del Liceo Classico di Cento, un ragazzo come tanti, con gli occhi rivolti al futuro, i libri sotto braccio e una rete di amicizie costruita giorno dopo giorno tra le mura della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

