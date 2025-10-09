Studente con smalto nero a scuola? Schettini | Per me è libertà di espressione Occhio al contesto

Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore, ha pubblicato un video su YouTube in cui si interroga su un gesto simbolico: cosa significa per uno studente indossare lo smalto nero a scuola? Il titolo è provocatorio, ma l’obiettivo è chiaro: parlare di libertà di espressione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it