Studente con smalto nero a scuola? Schettini | Per me è libertà di espressione Occhio al contesto

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Schettini, insegnante e divulgatore, ha pubblicato un video su YouTube in cui si interroga su un gesto simbolico: cosa significa per uno studente indossare lo smalto nero a scuola? Il titolo è provocatorio, ma l’obiettivo è chiaro: parlare di libertà di espressione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

