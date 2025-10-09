Stubbs impietosa contro Zverev si lamenta per gli aiutini a Sinner e Alcaraz | Tutte scuse

L'ex tennista australiana ha smontato la tesi del tedesco secondo cui i direttore dei tornei farebbero di tutto per avere Jannik e Carlos in finale. "Sta scherzando? Quei due vincerebbero anche sul ghiaccio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stubbs - impietosa

Stubbs impietosa contro Zverev, si lamenta per gli aiutini a Sinner e Alcaraz: “Tutte scuse” - L'ex tennista australiana ha smontato la tesi del tedesco secondo cui i direttore dei tornei farebbero di tutto per avere Jannik e Carlos in finale ... Come scrive fanpage.it

Stubbs spietata con Alexander Zverev dopo le frasi su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Fanno ancora discutere le dichiarazioni di Alexander Zverev che nei giorni scorsi a Shanghai dopo la vittoria sul francese Valentin Royer al secondo turno del Masters 1000 cinese ha affermato la segue ... Da tennisworlditalia.com