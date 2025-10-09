Struttura per persone con disagi psichici ' abusiva' scatta la chiusura dopo i controlli dei Nas
La struttura socio-assistenziale per disabili psichici ‘Orizzonti Verdi’ è stata chiusa poichè ‘abusiva’.E' quanto disposto, mediante un'ordinanza, dal sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino dopo l'accertamento effettuato nella sede di via Potenza 5, dai carabinieri Nas di Caserta.I. 🔗 Leggi su Casertanews.it
