Struttura per anziani sospesa Assistenza non autorizzata
Non avevano le autorizzazioni necessarie per gestire una Casa di riposo destinata ad accogliere soggetti parzialmente autosufficienti che non necessitano di una continua assistenza medica, ma nei fatti lo facevano, ospitando in alcuni locali del centro abitato tre anziani. Il personale di una cooperativa sociale con sede a Todi che svolge servizi di assistenza e riabilitazione per anziani autosufficienti dovrà rispondere delle irregolarità riscontrate dai Carabinieri della stazione di Todi, guidati dal capitano Giovanni De Liso, con l'ausilio di personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Perugia.
