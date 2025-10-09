Sarebbe una questione di sicurezza per il sindaco leghista di Inverigo Francesco Vincenzi. La bufera che si è scatenata dopo aver chiesto la rimozione dello striscione con la scritta “Pace“, realizzato dagli alunni della primaria Don Gnocchi e affisso alla recinzione esterna non si ferma e arriva sui banchi del parlamento. Devis Dori e Luana Zanella, deputati del gruppo AVS-Alleanza Verdi e Sinistra, hanno depositato un’interpellanza al ministro dell’Istruzione e a quello dell’Interno. Intanto a Inverigo in molti non hanno mandato giù le motivazioni addotte dal sindaco che ha tentato di giustificare così una sortita che ha fatto il giro d’Italia: "La decisione risponde a un principio di regolamentazione e sicurezza - ha detto - Le recinzioni perimetrali hanno come funzione esclusiva quella di garantire la sicurezza degli alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Striscione rimosso. Caso in Parlamento