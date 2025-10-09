Striscia di Gaza la denuncia dell' Unicef | Dopo più di 700 giorni 64mila bambini sono stati uccisi feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza La pace oltre che urgente serve che sia duratura

Vanityfair.it | 9 ott 2025

Mentre si susseguono le notizie dell'accordo di pace raggiunto per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, Andrea Iacomini, portavoce Unicef, mette in luce la devastazione di questi due anni di violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Striscia di Gaza, la denuncia dell'Unicef: «Dopo più di 700 giorni, 64mila bambini sono stati uccisi, feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza. La pace oltre che urgente serve che sia duratura»

