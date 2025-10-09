Striscia di Gaza la denuncia dell' Unicef | Dopo più di 700 giorni 64mila bambini sono stati uccisi feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza La pace oltre che urgente serve che sia duratura

Mentre si susseguono le notizie dell'accordo di pace raggiunto per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, Andrea Iacomini, portavoce Unicef, mette in luce la devastazione di questi due anni di violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Striscia di Gaza, la denuncia dell'Unicef: «Dopo più di 700 giorni, 64mila bambini sono stati uccisi, feriti o mutilati in tutta la Striscia di Gaza. La pace oltre che urgente serve che sia duratura»

In questa notizia si parla di: striscia - gaza

Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”

Ieri notte Israele e Hamas hanno accettato la prima fase dell’accordo sul cessate il fuoco che, secondo quanto riferito da fonti d’informazione, riguarda l’immediata apertura di cinque punti d’ingresso degli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza, il rapido ritorn - X Vai su X

Dopo 734 giorni dall'attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas e dall'inizio dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, è stato trovato un accordo per il cessate il fuoco. Netanyahu riunisce il governo questa mattina ma nel frattempo i bombardamenti no - facebook.com Vai su Facebook

Unicef denuncia 64.000 bambini uccisi o mutilati in due anni nella Striscia di Gaza - 000 neonati fra le vittime, denuncia carestia e malnutrizione e chiede un cessate il fuoco e corridoi umanitari ... Lo riporta laregione.ch

Unicef, in 2 anni 64mila bambini uccisi o mutilati a Gaza - "Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. Riporta ansa.it