Stretta della Cina sull’export di terre rare l’Ue | Siamo preoccupati

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Unione europea ha espresso forte preoccupazione per la decisione di Pechino di irrigidire le regole sulle esportazioni di terre rare e sulle tecnologie a esse collegate. Il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, ha dichiarato: «La Commissione europea si aspetta che la Cina agisca come un partner affidabile e garantisca un accesso stabile e prevedibile alle materie prime critiche». Gill ha inoltre ricordato che durante il vertice Ue-Cina di luglio «le parti hanno concordato di rafforzare le relazioni commerciali aumentando la trasparenza e dando garanzie alle imprese Ue, in particolare nel settore dei magneti e delle terre rare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

