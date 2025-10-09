Street Parade a Grosseto quattro band animano la città

GROSSETO – Continua con entusiasmo il connubio tra musica e socialità grazie a “ Vivi Grosseto ”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e sostenuto dalla Regione Toscana con fondi europei del PR FSE+ 2021-2027. Dal luglio scorso il centro storico del capoluogo maremmano si è animato con attività culturali e artistiche pensate per bambini, ragazzi e famiglie, valorizzando le Mura medicee e gli spazi circostanti. L’iniziativa è realizzata dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in collaborazione con soggetti come il centro commerciale naturale CentriAmo Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it