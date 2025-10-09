Strasburgo sfiducia a von der Leyen | il centrosinistra si spacca
La conta non è iniziata, ma gli schieramenti sono già chiari. A Strasburgo, giovedì 9 ottobre 2025, l'Europarlamento decide sulle mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen, mentre in Italia il centrosinistra si misura con divisioni che rischiano di lasciare il segno ben oltre l'aula plenaria.
A Palazzo di Strasburgo, la linea ufficiale del PPE era per la revoca dell'immunità, ma circa settanta eurodeputati hanno votato contro. Dietro la scelta, più che un sostegno personale, la sfiducia verso Orban e i suoi metodi
UE, al via le discussioni per le mozioni di sfiducia contro von der Leyen A Strasburgo si apre oggi il dibattito sulle due mozioni di censura presentate contro Ursula von der Leyen, che saranno poi sottoposte al voto giovedì.
Strasburgo ha votato: von der Leyen due volte salva, poi passa la mozione per abbattere droni russi e costruire bunker - Così Vannacci vota la sfiducia della Sinistra, M5s appoggia quella dei Patrioti.
Ursula von der Leyen sorride, respinte entrambe le mozioni di sfiducia contro la Commissione - La plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo, ha respinto entrambe le mozioni di censura nei confronti della Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen messe oggi in votazione, dopo il ...