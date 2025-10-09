‘Stranger Things 5’ | il finale più costoso della storia della TV

Milano, 9 ottobre 2025 – L’attesa per i fan sta per finire e l’hype è alle stelle: la quinta e ultima stagione di Stranger Things sta per essere rilasciata su Netflix (almeno la prima delle in tre parti) e, con tutta probabilità si prepara a infrangere diversi record, non solo in termini di visualizzazioni. Scopriamo di più. Stranger Things 5: un finale da record. Saranno milioni le persone in tutto il mondo che il 27 novembre si incollerranno davanti alla tv o al proprio tablet per assistere al volume uno della quinta e ultima stagione di Stranger Things, questo è ovvio ed evidente. Basti pensare che l’ultima stagione, la quarta, ha fatto registrare oltre 140 milioni di visualizzazioni nei primi tre mesi dall’uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

