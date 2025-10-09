Stranger Things 5 ecco perchè è servito così tanto tempo per girare la quinta stagione

Nuovi dettagli sulla produzione della quinta stagione di Stranger Things spiegano perché si tratta del progetto più ambizioso mai realizzato da Netflix. Stranger Things è la serie che ha trasformato Netflix da semplice piattaforma di streaming a vero punto di riferimento per i contenuti originali. Stagione dopo stagione, la serie dei fratelli Duffer è cresciuta in scala, impatto e ambizione, diventando un fenomeno culturale globale. Dopo anni di misteri, crescita e battaglie contro il Sottosopra, l’attesa per la quinta e ultima stagione è diventata quasi leggendaria. Più di tre anni separano il finale della quarta stagione dal debutto della nuova, un’attesa che ha spinto molti fan a chiedersi cosa potesse giustificare un processo di produzione così lungo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

