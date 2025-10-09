Stragi silenziose sulle strade italiane | 311 pedoni uccisi da gennaio ad oggi 132 sulle strisce
Sono già 311 i pedoni travolti e uccisi sulle strade italiane dall’inizio dell’anno, di cui 132 sulle strisce pedonali, come la studentessa diciassettenne morta questa mattina in provincia di Udine: i dati aggiornati sono stati forniti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha sede a Forlì. Lo scorso anno le vittime sono state in totale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: stragi - silenziose
Il #3ottobre 2013, 368 persone la vita in mare davanti alle coste di #Lampedusa. "Mai più" si era detto". Ma 12 anni dopo nulla è cambiato. Sono più di 32.7000 le vittime del mar #Mediterraneo registrate in questi anni (fonte OIM). Stragi sempre più silenziose, - facebook.com Vai su Facebook
Stragi silenziose sulle strade italiane: 311 pedoni uccisi da gennaio ad oggi, 132 sulle strisce - Sono già 311 i pedoni travolti e uccisi sulle strade italiane dall’inizio dell’anno, di cui 132 sulle strisce pedonali, come la studentessa diciassettenne morta questa mattina in provincia di Udine: i ... Si legge su msn.com
Stragi del weekend sulle strade italiane: dall’anziano contromano sulla A4 alla tragedia di Catanzaro, morti e feriti da Nord a Sud - Weekend tragico sulle strade italiane: una lunga scia di sangue ha segnato gli ultimi giorni di luglio, con incidenti stradali mortali che si sono susseguiti da Nord a Sud. Segnala corriereadriatico.it