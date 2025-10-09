Stragi silenziose sulle strade italiane | 311 pedoni uccisi da gennaio ad oggi 132 sulle strisce

Sono già 311 i pedoni travolti e uccisi sulle strade italiane dall’inizio dell’anno, di cui 132 sulle strisce pedonali, come la studentessa diciassettenne morta questa mattina in provincia di Udine: i dati aggiornati sono stati forniti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha sede a Forlì. Lo scorso anno le vittime sono state in totale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

