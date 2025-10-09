Stragi d’Italia il libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato sul caso Almasri e su tutto quello che Meloni e il governo non vogliono ammettere – Leggi l’estratto

Tutto quello che Giorgia Meloni non vuole ammettere. Parla l’ avvocato che ha denunciato il governo sullo scandalo del caso Almasri. Un racconto che comincia dalla vicenda del generale libico torturatore restituito al suo Paese con tanto di volo di Stato intrecciandosi poi con i tanti misteri e segreti della storia d’Italia e fino alle attuali derive autoritarie. C’è tutto questo in “ Stragi d’Italia. Il caso Almasri e tutto quello che Giorgia Meloni e il governo non vogliono ammettere ” il libro-intervista (edito Fuoriscena) dell’avvocato penalista Luigi Li Gotti e del giornalista Saverio Lodato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

