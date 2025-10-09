Strage nel Sannio anche il 15enne morto sul colpo Venerdì funerali di madre e figlio uccisi a colpi di pietra

Anche Cosimo Ocone, come la madre, Elisa Polcino, è morto quasi subito, colpito alla testa dal padre, Salvatore Ocone, 58 anni. I funerali della donna e del figlio ci saranno il 10 ottobre a Paupisi (Benevento). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strage nel Sannio: il bollettino medico serale

Strage nel Sannio, in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

Strage nel Sannio, domani l’udienza di convalida per Salvatore Ocone

