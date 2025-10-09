’Storie d’organo’ con il talento di Agrimonti
Torna a Palazzo Chigi Saracini la rassegna ‘ Storie d’organo ’, a cura di Cesare Mancini, con un nuovo appuntamento dedicato all’ improvvisazione musicale, in programma oggi alle 17. Il protagonista è Gabriele Agrimonti, giovane talento chigiano, allievo di Thierry Escaich. "Agrimonti – annunciano dalla Chigiana – è considerato tra i più brillanti organisti italiani della sua generazione. Organista titolare e direttore artistico dell’organo storico J. Merklin della Chiesa Nazionale di San Luigi dei Francesi a Roma, Agrimonti ha costruito un profilo artistico di rilievo internazionale, aggiudicandosi prestigiosi premi nei principali concorsi europei di improvvisazione organistica". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il talento Agrimonti fa risuonare a Bergamo l’organo Balbiani 1924 - Lo strano incontro, tra un “vecchietto“ classe 1924 e un giovane talento 25enne andrà in scena questa sera alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie (Porta Nuova). Secondo ilgiorno.it