’Storie d’organo’ con il talento di Agrimonti

Torna a Palazzo Chigi Saracini la rassegna ‘ Storie d’organo ’, a cura di Cesare Mancini, con un nuovo appuntamento dedicato all’ improvvisazione musicale, in programma oggi alle 17. Il protagonista è Gabriele Agrimonti, giovane talento chigiano, allievo di Thierry Escaich. "Agrimonti – annunciano dalla Chigiana – è considerato tra i più brillanti organisti italiani della sua generazione. Organista titolare e direttore artistico dell’organo storico J. Merklin della Chiesa Nazionale di San Luigi dei Francesi a Roma, Agrimonti ha costruito un profilo artistico di rilievo internazionale, aggiudicandosi prestigiosi premi nei principali concorsi europei di improvvisazione organistica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

