Stop alle bestemmie in allenamento e formazione titolare last minute | come Chivu regolamenta la sua Inter
Self control e concentrazione alta. Il nuovo corso dell’Inter a guida Chivu procede nel segno dell’efficacia offensiva sul rettangolo di gioco (22 le reti sinora realizzate in otto uscite, 17 in Serie A e 5 in Coppa) e seguendo le regole precise stabilite dal tecnico, che ha introdotto nella. 🔗 Leggi su Today.it
