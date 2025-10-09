Stop all’app Postepay da oggi | ecco come non perdere l’accesso a carte e conti

A partire da oggi 9 ottobre 2025 l’app Postepay cessa definitivamente di funzionare. Come già anticipato nei mesi scorsi da Poste Italiane, l’applicazione dedicata alla gestione delle carte prepagate va ufficialmente in pensione, lasciando spazio a un nuovo sistema integrato che promette di semplificare la vita digitale di milioni di utenti italiani. Questo cambiamento rappresenta l’ultima fase di una transizione già avviata lo scorso 30 giugno, quando anche l’app BancoPosta è confluita nella nuova piattaforma unificata. L’obiettivo di Poste Italiane è chiaro: creare un unico ecosistema digitale dove gestire conti, carte, pagamenti, risparmio, assicurazioni, energia e telefonia attraverso un’interfaccia integrata e moderna. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stop all’app Postepay da oggi: ecco come non perdere l’accesso a carte e conti

