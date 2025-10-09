Stop al traffico in quattro domeniche ecologiche da ottobre ad aprile

Anche nella stagione autunno-inverno 2025-2026 l'amministrazione comunale veneziana ha stabilito alcune domeniche di stop al traffico nel centro di Mestre, le cosiddette domeniche ecologiche. L'ordinanza, pubblicata mercoledì 8 ottobre in seguito a un confronto con le associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

