Stop al gioco d’azzardo | nei Centri Anziani di Cerveteri incontri di sensibilizzazione

Cerveteri, 9 ottobre 2025 – "In Italia un numero allarmante di persone gioca d'azzardo: circa un milione e mezzo di persone. Ad esserne afflitti maggiormente sono i giovani, m a è in costante crescita il trend anche per le persone più anziane, per gli over 65: per solitudine o magari con l'illusione di poter arrotondare in modo rapido la propria pensione, finiscono per entrare in un vortice maledetto senza via d'uscita. Per questo è importante prevenire e parlarne, e bisogna farlo con degli esperti, con delle figure qualificate. Lo faremo a partire da sabato 11 ottobre all'interno dei tre Centri Anziani di Cerveteri, con una serie di incontri dedicati agli iscritti delle tre Aps, ma che sono comunque aperti a tutta la popolazione".