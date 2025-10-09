Non è una crociata religiosa, ma un atto di ordine pubblico. È con questa impostazione che Fratelli d’Italia ha presentato la proposta di legge che molti hanno già ribattezzato “anti-separatismo”. Un testo che mira a disinnescare il rischio di una “contro-società” regolata più dalla legge shariatica che dall’ordinamento italiano. L’obiettivo è uno: impedire che l’integrazione degeneri in isolamento e che la tolleranza si trasformi in resa. Burqa vietato, pene più severe e trasparenza. Il provvedimento, firmato da nomi di peso del partito di Giorgia Meloni — tra cui il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la responsabile Immigrazione Sara Kelany, il responsabile del Programma Francesco Filini e il capogruppo Galeazzo Bignami — introduce misure precise: regole sulla trasparenza dei finanziamenti alle moschee, pene più severe per i matrimoni forzati, e soprattutto il divieto di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stop al burqa e chiarezza sui fondi ai centri islamici: perché la legge di Fratelli d’Italia tutela le donne e la legalità