Irpef più basso sugli aumenti contrattuali e su straordinari, festivi e notturni. E, di conseguenza, stipendi più alti. Questo è il piano del ministero del Lavoro in vista della Manovra, con un doppio obiettivo: sollecitare le associazioni e i sindacati di categoria a rinnovare in fretta i contratti e stimolare i consumi aumentando i soldi in busta paga per i lavoratori. Va detto che per ora si tratta solo di proposte, che potrebbero anche non avere adeguate coperture finanziarie. Ma intanto il ministero punta a diversi interventi in tema di stipendi e anche di pensioni. Da una parte rilanciando la previdenza complementare con la riapertura del silenzio-assenso sul Tfr, dall’altra confermando le uscite anticipate di Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale, seppur mantenendo le attuali restrizioni che le hanno rese meno attrattive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stipendi più alti, cosa può cambiare con la Manovra: verso meno tasse in caso di aumenti in busta paga