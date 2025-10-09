Stipendi Inter | cresce il Napoli ma in Serie A sono i nerazzurri i più spendaccioni L’analisi della Gazzetta dello Sport

Inter News 24 Stipendi Inter: La Gazzetta dello Sport analizza i salari di Serie A dopo sei giornate: cresce il Napoli, ma i nerazzurri restano i più “spendaccioni”. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’analisi sul monte ingaggi delle squadre ai vertici della Serie A. Il Napoli, fresco di scudetto, ha incrementato il proprio budget salariale per confermarsi ai vertici anche in Europa: il monte ingaggi è passato dai 92 milioni della scorsa stagione ai quasi 135 milioni attuali, grazie anche ai 5,5 milioni netti più bonus percepiti da Kevin De Bruyne e dagli altri rinforzi. Nonostante l’aumento, l’ Inter guidata da Cristian Chivu resta la società con i salari più alti d’Italia, seppur con una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stipendi Inter: cresce il Napoli, ma in Serie A sono i nerazzurri i più “spendaccioni”. L’analisi della Gazzetta dello Sport

In questa notizia si parla di: stipendi - inter

Ravezzani sull’Inter: «Lookman come Leão? Stessi numeri, stipendi diversi. E allora quanto vale davvero il portoghese?»

Ausilio racconta cosa accadde all’Inter: “Faticavamo a pagare gli stipendi”. Poi un giocatore divorziò

Bufera Inter sugli stipendi: l’annuncio sul fallimento

Stipendi, Inter prima in Serie A nonostante i tagli estivi. Napoli, aumento del 40% - X Vai su X

Walter Zenga porta il Siracusa in tribunale. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ha infatti messo in mora la società per stipendi e rimborsi non pagati - facebook.com Vai su Facebook

Napoli e Roma, un primato sostenibile: Inter e Juve alle spalle - ADL e Dan, secondo i dati di Transfermarkt relativi agli stipendi lordi annui, hanno pagato finora 2,49 milioni per ogni punto conquistato: le strategie gestionali funzionano ... Come scrive corrieredellosport.it

Stipendi, Inter prima in Serie A nonostante i tagli estivi. Napoli, aumento del 40% - I nerazzurri rimangono la squadra con il monte ingaggi più alto d'Italia, ma il club di De Laurentiis si avvicina ... Scrive msn.com