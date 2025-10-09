Stelle cadenti il 10 ottobre ultima chance per vedere le Draconidi

(Adnkronos) – Dopo la Superluna, caccia alle stelle. Nella prima metà di ottobre, ancora occhi al cielo per osservare le Draconidi, le meteore che si separano dalla coda della cometa 21PGiacobini-Zinner. Il loro avvistamento è un appuntamento che caratterizza questo periodo dell'anno. E che potebbe farsi attendere per i prossimi 50 anni abbondanti: se ne .

In questa notizia si parla di: stelle - cadenti

