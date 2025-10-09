Stellantis incarica Jean-Philippe Imparato del rilancio di Maserati è il nuovo CEO
Riassetto di ruoli ai vertici di Stellantis. "Forte dello slancio positivo registrato negli ultimi mesi" e "in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato" prevista per il 2026, Stellantis ritocca quindi il suo leadership team. Per quanto riguarda Maserati e Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Jean-Philippe Imparato lascia l'incarico di responsabile dell'Europa per Stellantis per concentrarsi sulla ripresa della Casa modenese. Un compito forse tra i più ardui per il manager francese, non nuovo a sfide del genere. #motor1 - facebook.com Vai su Facebook
Maserati, il nuovo CEO è Jean-Philippe Imparato - Stellantis ha annunciato che Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati in qualità di CEO ... Scrive formulapassion.it
Stellantis, Filosa ridisegna ancora la squadra: Cappellano guida l’Europa, Imparato la Maserati - Il gruppo annuncia una nuova riorganizzazione dei vertici in vista del piano strategico 2026. Secondo milanofinanza.it