Stefano Paganello papà di 51 anni muore un mese dopo l' incidente in moto Si era spostato con Gloria a maggio e un anno fa era nata la loro bambina

Schianto in moto, padre di una bambina muore dopo un mese. Grande cordoglio nella comunità di San Michele al Tagliamento per la scomparsa di Stefano Paganello, 51 anni, deceduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefano Paganello, papà di 51 anni muore un mese dopo l'incidente in moto. Si era spostato con Gloria a maggio e un anno fa era nata la loro bambina

In questa notizia si parla di: stefano - paganello

Stefano Paganello, papà di 51 anni muore un mese dopo l'incidente in moto. Si era spostato con Gloria a maggio e un anno fa era nata la loro bambina - Grande cordoglio nella comunità di San Michele al Tagliamento per la scomparsa di Stefano Paganello, 51 anni, ... Come scrive ilgazzettino.it

Muore a un mese dal tragico incidente in moto: Stefano si era appena sposato e aveva una bimba di un anno - Stefano Paganello, 51 anni, è morto un mese dopo l’incidente in moto a Pocenia. Scrive nordest24.it