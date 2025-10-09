Stefano De Martino batte Gerry Scotti ma scoppia la bufera su Affari Tuoi | avete notato cosa sta succedendo?

Dopo settimane di predominio da parte de La Ruota della Fortuna, il prime time del preserale ha visto un’inversione di tendenza: Affari Tuoi è tornato al comando. La serata dell’8 ottobre 2025 ha sancito un sorpasso sorprendente, complice una puntata fortunata per una concorrente pugliese che ha chiuso il gioco con una combinazione particolarmente favorevole. Ma dietro questa vittoria si nascondono alcune coincidenze che iniziano a far discutere. Mentre il pubblico premia il ritorno del programma su Rai 1, crescono anche le ombre su una sequenza di vincite considerate da molti troppo fortunate per essere casuali. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefano De Martino batte Gerry Scotti, ma scoppia la bufera su Affari Tuoi: avete notato cosa sta succedendo?

