Stefano De Martino batte Gerry Scotti | Affari Tuoi meglio della Ruota

Nella serata tv di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.035.000 s pettatori pari al 24.22%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 3.996.000 spettatori (20.22%), ‘Affari Tuoi’ 5.092.000 spettatori (24.48%). C’è dunque il sorpasso di Stefano De Martino su Gerry Scotti. Gli ascolti tv di ieri, 8 ottobre. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.655.000 spettatori (7.93%). Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 4.025.000 spettatori pari al 25.16%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.832.000 spettatori (19.41%). In prima serata su Rai1 la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ 3.135.000 spettatori pari al 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stefano De Martino batte Gerry Scotti: Affari Tuoi meglio della Ruota

