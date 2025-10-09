Stefano Argentino morto suicida al via la perizia sul personale del carcere | Si cercano eventuali negligenze

Nominato il perito chiamato a far luce sul suicidio di Stefano Argentino, il ragazzo che ha ucciso a coltellate Sara Campanella: dovrà dire se nel comportamento del personale in carcere che ha seguito Argentino sono state evidenziate negligenze e imprudenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

