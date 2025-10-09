Stavo bene non avevo nessun sintomo e non mi sono controllato Ora ho un tumore alla prostata Non fate i miei stessi errori

Marcello Cicalini ha 69 anni, suona il pianoforte e ha imparato a convivere con un tumore alla prostata, diagnosticato in fase avanzata. «Il silenzio e la strategia del rinvio sono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Stavo bene, non avevo nessun sintomo e non mi sono controllato. Ora ho un tumore alla prostata. Non fate i miei stessi errori»

